На одной из дорог в Североморске рабочие перекрыли проезд

Водителей предупреждают, что стоит ехать в объезд. Фото: vk.com/severomorsk

В Североморске на улице Сгибнева перекрыли проезд для авто из-за ремонтных работ. Водителей предупреждают, что стоит ехать в объезд.

- Рабочие говорят, что им нужно проложить кабель под новый светофорный объект. А еще там будут укладывать новый асфальт, - сообщили в паблике "Североморск life".

Движение, возможно, будет по одной полосе.

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