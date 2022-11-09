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НовостиЗдоровье9 ноября 2022 13:06

18 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за сутки

Количество летальных исходов не увеличилось
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
За последние сутки COVID-19 заразились 18 жителей и гостей Заполярья.

За последние сутки COVID-19 заразились 18 жителей и гостей Заполярья.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области растет количество заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 заразились 18 жителей и гостей Заполярья. Общее количество подхвативших опасную инфекцию с начала пандемии составляет 144 270 человек.

За сутки количество летальных исходов от ковида не увеличилось. Всего он унес жизни 3 389 человек.

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