В Шонгуе ночью полицейские поймали местного жителя с чужим телевизором в руках

В отношении северянина возбуждено уголовные дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Фото: Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Во время ночного дежурства в Шонгуе полицейские заметили прохожего, который был явно не трезв. Тот шел по улице с телевизором в руках. Северянина, у которого не оказалось при себе паспорта, доставили в отдел полиции для уточнения данных.
- Оказалось, что 35-летний местный житель распивал алкоголь в гостях у знакомых. Когда хозяева квартиры уснули, он решил похитить телевизор. Стражи порядка вернули украденную технику 82-летней жительнице этого же поселка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области
В отношении северянина возбуждено уголовные дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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