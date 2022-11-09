В Мурманске на остановке бросили двух котят в переноске

Котиков оставили на холоде. Фото: vk.com/murmansk.region

В Мурманске на автобусной остановке на улице Достоевского неизвестный бросил двух котят. Малыши сидят в переноске.

- Ну почему люди так безответственно относятся к тем, кого приручили? Как можно котят оставить на улице в такой мороз? - пишут в группе "Регион 51".

Пушистикам ищут хозяев. Некоторые северяне уже вызвались забрать животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru