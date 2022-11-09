В Мурманске на остановке бросили двух котят в переноске

Котиков оставили на холоде. Фото: vk.com/murmansk.region
В Мурманске на автобусной остановке на улице Достоевского неизвестный бросил двух котят. Малыши сидят в переноске.
- Ну почему люди так безответственно относятся к тем, кого приручили? Как можно котят оставить на улице в такой мороз? - пишут в группе "Регион 51".
Пушистикам ищут хозяев. Некоторые северяне уже вызвались забрать животных.
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