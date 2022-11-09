На Северном флоте мобилизованные проходят подготовку на "психологической полосе препятствий"

Мотострелки также отрабатывают ведение огня из автоматов, гранатометов. Фото: пресс-служба СФ

В Мурманской области на полигонах Северного флота мобилизованные северяне проходят подготовку на "психологической полосе препятствий". На такой полосе создаются условия, имитирующие современный бой в населенном пункте.

- Она состоит из элементов разрушенных зданий и различных видов препятствий таких, как заграждение из колючей проволоки, стена, разрушенный мост. Использование различных пиротехнических средств для имитации разрывов боеприпасов, дымовые завесы, стрельба из различных видов вооружения помогают обучаемым нарабатывать психологическую устойчивость, необходимую в условиях современного боя, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Мотострелки также отрабатывают ведение огня из автоматов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Все занятия проводятся офицерами и инструкторами с применением опыта, полученного в ходе спецоперации.

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