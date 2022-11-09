В Мурманской области выявили 11 фальшивых банкнот

Количество подделок снизилось. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В третьем квартале 2022 года в Мурманской области выявили 11 фальшивых купюр. 10 из них были номиналом в 5 тысяч рублей и одна - пятисотрублевая. В прошлом году из обращения вывели 13 фальшивок.

Всего в Северо-Западном федеральном округе с июля по сентябрь этого года обнаружили и изъяли из обращения 671 поддельную банкноту. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество подделок снизилось на 54%, сообщает Банк России.

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