Жителям Мурманской области рассказывают о мерах профилактики рака толстой кишки

Не стоит забывать о физической активности. Это лучший способ профилактики и онкологических заболеваний, и снижения веса, и улучшения самочувствия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав РФ объявил дни с 7 по 13 ноября неделей профилактики рака толстой кишки. В 2021 году в России было выявлено 580 415 случаев злокачественных новообразований, из них колоректальный рак - у 71 тысячи человек.

Медработники предупреждают - регулярное обследование поможет избежать до одной трети смертей от данного заболевания, а при обнаружении рака на ранней стадии пятилетняя выживаемость может достигать 100%.

Риски связаны с наличием хронических заболеваний ЖКТ, ожирением, сидячим образом жизни, курением и злоупотреблением алкоголем, «плохой» наследственностью. Также к неблагоприятным факторам относится нерациональное питание.

Врач по медицинской профилактике центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Смирнова рассказалао питании, которое поможет снизить риски возникновения рака.

- Увеличиваем потребление овощей и фруктов, не менее чем 400-500 грамм в сутки. Бежать за экзотикой не обязательно, вспоминаем, что есть морковь, свекла, капуста, редька, репа, брюква, кабачки, баклажаны, тыква. Организму очень важно получать цельнозерновые продукты: не белый пшеничный, а черный ржаной, цельнозерновой хлеб или с отрубями, бурый необработанный рис, каши, - отметила медик.

Также необходимы организму и растительные жиры, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. Но, к сожалению, не все жители Мурманской области включают их в свое меню. Растительные масла, особенно не рафинированные, сыродавленные очень полезны, ими хорошо заправлять блюда из овощей.

Также не стоит забывать о физической активности. Это лучший способ профилактики и онкологических заболеваний, и снижения веса, и улучшения самочувствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru