Почти 5 миллионов рублей вернули жителям Мурманской области за услуги ЖКХ

Министр госжилстройнадзора Мурманской области Алена Кузнецова рассказала о промежуточных итогах работы, которую проводит министерство в сфере ЖКХ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Министр госжилстройнадзора Мурманской области Алена Кузнецова рассказала о промежуточных итогах работы, которую проводит министерство в сфере ЖКХ.

Так, в этом году ведомство провело 554 проверки, выдало 355 предписаний, направило 1356 предостережений о недопустимости нарушения закона. Было проведено более 154 предварительных проверок документов исполнителей коммунальных услуг по отоплению.

- Выполнены перерасчеты размера корректировки и платы за отопление: потребителям возвращены более 4,6 миллиона рублей. Произведен возврат 239 тысяч рублей по прочим услугам. Всего потребителям возвращено порядка 4,9 миллиона рублей, - сообщили в мингосжилстройнадзоре региона.

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