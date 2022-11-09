В Мурманской области наблюдаются температурные качели

В регионе наблюдаются температурные качели. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Погода не дает расслабиться жителям Мурманской области. В регионе наблюдаются температурные качели.

Так, 9 ноября температура воздуха колеблется от -4 до +1 градуса. Местами небольшой снег, туман. Ветер северо-восточный умеренный.

Как сообщили в мурманском гидрометцентре, 10 ноября на большую часть Кольского полуострова распространится Арктический антициклон и преобладающая температура воздуха составит -2-7 градусов, в отдельных районах -8-13 градусов.

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