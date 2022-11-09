В Мурманской области наблюдаются температурные качели

В регионе наблюдаются температурные качели.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Погода не дает расслабиться жителям Мурманской области. В регионе наблюдаются температурные качели.
Так, 9 ноября температура воздуха колеблется от -4 до +1 градуса. Местами небольшой снег, туман. Ветер северо-восточный умеренный.
Как сообщили в мурманском гидрометцентре, 10 ноября на большую часть Кольского полуострова распространится Арктический антициклон и преобладающая температура воздуха составит -2-7 градусов, в отдельных районах -8-13 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru