Очевидцы опубликовали фото и видео с места ДТП с горящими автомобилями под Шонгуем

Водители успели покинуть транспорт. Фото: vk.com/murman01
Утром 9 ноября между Кильдинстроем и Шонгуем произошло ДТП, из-за которого вспыхнули два автомобиля. Фото и видео с пылающими машинами опубликовали в соцсетях.
На месте работают экстренные службы. Фото: t.me/groupmurmansk
На трассе столкнулись Renault Logan и УАЗ, затем машины загорелись. Как сообщили в УГИБДД региона, в момент возгорания водителей в автомобилях не было, они уже успели покинуть свой транспорт.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Пострадали оба водителя. Одного осмотрели на месте происшествия, второго доставили в медицинское учреждение. На месте работают экстренные службы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru