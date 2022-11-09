Очевидцы опубликовали фото и видео с места ДТП с горящими автомобилями под Шонгуем

Водители успели покинуть транспорт. Фото: vk.com/murman01

Утром 9 ноября между Кильдинстроем и Шонгуем произошло ДТП, из-за которого вспыхнули два автомобиля. Фото и видео с пылающими машинами опубликовали в соцсетях.

На месте работают экстренные службы. Фото: t.me/groupmurmansk

На трассе столкнулись Renault Logan и УАЗ, затем машины загорелись. Как сообщили в УГИБДД региона, в момент возгорания водителей в автомобилях не было, они уже успели покинуть свой транспорт.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Пострадали оба водителя. Одного осмотрели на месте происшествия, второго доставили в медицинское учреждение. На месте работают экстренные службы.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru