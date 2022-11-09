В ГИБДД Мурманской области рассказали подробности ДТП с горящими автомобилями

В момент возгорания водителей в транспорте не было, они уже успели покинуть свои автомобили. Фото: vk.com/murman01

Утром 9 ноября между Кильдинстроем и Шонгуем столкнулись два автомобиля - Renault Logan и УАЗ, обе машины загорелись. В ГИБДД рассказали подробности случившегося.

- По предварительной информации, авария произошла около 10 утра в районе 1368 километра автодороги Р-21 "Кола". В момент возгорания водителей в транспорте не было, они уже успели покинуть свои автомобили. В ДТП пострадали оба водителя. Одного осмотрели на месте, второго доставили в медицинское учреждение, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Также врачи осмотрели пассажира одной из машин.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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