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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 9:14

К горевшему дому на улице Декабристов в Мурманске снова приехали пожарные

Из здания опять идет дым
Ника СВЕТЛОВА
Информация уточняется. Фото: Анжела Миняева / vk.com/id342654312

Информация уточняется. Фото: Анжела Миняева / vk.com/id342654312

8 ноября в Мурманске случился серьезный пожар - загорелся нежилой деревянный дом на улице Декабристов. Площадь составила почти 700 квадратных метров.

Информация о возгорании поступила в 5.18, и только в 15.55 пожар ликвидировали.

Однако 9 ноября огнеборцам снова пришлось ехать на улицу Декабристов - из горевшей "деревяшки" снова идет дым. Информация уточняется.

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