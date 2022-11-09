К горевшему дому на улице Декабристов в Мурманске снова приехали пожарные

Информация уточняется. Фото: Анжела Миняева / vk.com/id342654312

8 ноября в Мурманске случился серьезный пожар - загорелся нежилой деревянный дом на улице Декабристов. Площадь составила почти 700 квадратных метров.

Информация о возгорании поступила в 5.18, и только в 15.55 пожар ликвидировали.

Однако 9 ноября огнеборцам снова пришлось ехать на улицу Декабристов - из горевшей "деревяшки" снова идет дым. Информация уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru