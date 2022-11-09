Между Кильдинстроем и Шонгуем после ДТП загорелись два автомобиля

Сообщение поступило в МЧС в 10.05. Фото: t.me/groupmurmansk

На трассе Р-21 "Кола" между Кильдинстроем и Шонгуем утром 9 ноября произошла серьезная авария, из-за которой вспыхнули два автомобиля. Движение временно перекрыто, на место прибыли экстренные службы.

- Сообщение поступило в МЧС в 10.05. На тушение выезжали два пожарно-спасательных подразделения Мурманской области и АСС, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе МЧС региона.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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