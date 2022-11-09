Житель Мурмашей избил двоюродного брата тепловентилятором

С мужчины взята подписка о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе после посиделок с братом пострадал 45-летний мужчина. Он попал в больницу с ссадинами головы и рваными ранами левой кисти. Медики квалифицировали травмы, как легкий вред здоровью.

Как выяснили полицейские, накануне северянин выпивал дома со своим родственником, между ними завязалась ссора, которая переросла в рукоприкладство.

- Двоюродный брат мужчины схватил пластиковый тепловентилятор и ударил им оппонента в голову. Пострадавший, пытаясь защититься, стал руками закрывать голову, но обидчик продолжил его избивать. Когда родственник успокоился, мужчина вызвал полицию и скорую медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

43-летнего жителя Мурмашей задержали. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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