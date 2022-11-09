Жительнице Мурманска заменили условный срок за кражу на реальный

Постановление суда в законную силу не вступило. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманске суд отменил условный срок, назначенный местной жительнице за кражу, заменив его на реальное лишение свободы.

Октябрьским районным судом мурманчанка была осуждена за кражу с причинением значительного ущерба. Тогда ей назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год.

- Во время испытательного срока осужденная систематически нарушала порядок и условия отбывания наказания и не исполняла обязанности, возложенные судом. Причиненный преступлением ущерб не возместила, а также скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Женщину объявили в розыск и после обнаружения заключили под стражу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Северянку отправили для отбывания наказания в колонию-поселение на один год. Постановление суда в законную силу не вступило.

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