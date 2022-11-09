Депутат Мурманской облдумы сообщил о гибели добровольца СВО с завода "Нерпа"

Депутат Мурманской областной Думы Владимир Мищенко сообщил о гибели добровольца СВО, сотрудника судоремонтного завода "Нерпа" Олега Овчаренко. Фото: Личный архив

Депутат Мурманской областной Думы Владимир Мищенко сообщил о гибели добровольца СВО, сотрудника судоремонтного завода "Нерпа" Олега Овчаренко.

- После объявления частичной мобилизации он принял для себя решение участвовать в специальной военной операции добровольцем и был призван в начале октября. Олег Овчаренко, уроженец поселка Ковкула Архангельской области, устроился на "Нерпу" в 2015 году судокорпусником-ремонтником в цех №15, - сообщил Владимир Мищенко со ссылкой на официальное заявление завода.

Как сообщили коллеги Олега, у него остались жена и трое детей.

Напомним: на этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще одного военнослужащего из Заполярья, участвовавшего в спецоперации. Из боя не вернулся старший сержант Михаил Косарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru