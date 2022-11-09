В Мурманской области за 10 месяцев взыскали почти 12 миллионов рублей долгов по зарплате

В прокуратуре Мурманской области рассказали, сколько долгов по зарплате удалось взыскать с организаций в пользу работников за 10 месяцев 2022 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прокуратуре Мурманской области рассказали, сколько долгов по зарплате удалось взыскать с организаций в пользу работников за 10 месяцев 2022 года. Сумма получилась немаленькая.

Так, в суды общей юрисдикции прокуроры направили 189 исков о взыскании задолженности по зарплате на общую сумму 6,3 миллиона рублей. В этом году судами рассмотрено и удовлетворено 172 иска на общую сумму 7 миллионов рублей (с учетом ранее заявленных).

- Также для обеспечения конституционного права северян на своевременную и в полном объеме оплату труда мировым судьям направлено 187 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной зарплаты на общую сумму 6 миллионов рублей. 154 из них на сумму в 4,9 миллиона рублей уже рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в ведомстве.

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