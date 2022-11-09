В подвале жилого дома в Мурмашах загорелся котел

На месте работали семь пожарных. Фото: vk.com/murman01

Вечером 8 ноября в Мурмашах тушили пожар в подвале жилого дома. Около 22.00 в подвале дома №18 на улице Кайкова загорелся водяной котел.

- В 22.47 возгорание ликвидировано. В результате пожара повреждена электропроводка водяного котла на площади 0,5 квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали семь пожарных.

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