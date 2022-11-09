В Мурманске на улице Книповича под колеса авто попал пешеход

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 8 ноября в Мурманске сбили пешехода. ДТП произошло в районе дома №45 на улице Академика Книповича.

- Водитель автомобиля LADA, двигаясь со стороны улицы Полярные Зори в сторону улицы Рогозерская, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение города, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru