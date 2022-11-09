Прокуратура Мурманской области обнаружила сайты с описанием незаконных способов рыбалки

Суд ограничит доступ к сайтам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Мурманской области направила в суд 10 административных заявлений по сайтам, которые были обнаружены по время мониторинга. На ресурсах обнаружили незаконную информацию.

Так, сайты были посвящены рыбалке, и на них каждый мог прочитать про ловлю рыбы острогом - колющим орудием в виде вил (гарпуна) с несколькими зубьями.

- Вместе с тем использование остроги, а также их оборот запрещены законодательством Российской Федерации, в том числе действующими Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, в связи с чем размещенная информация имела противоправный характер, - сообщили в прокуратуре.

Суд ограничит доступ к сайтам.

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