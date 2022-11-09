Пьяная жительница Североморска расцарапала лицо полицейской

Северянке грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области будут судить 36-летнюю жительницу Североморска, которая напала на сотрудницу полиции. Как сообщили в прокуратуре региона, в ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В сентябре северянку задержали, в тот момент она была пьяной. Недовольная этим, женщина напала на полицейскую.

- Она нанесла ей один удар кулаком по голове, после чего схватила ее ладонью за лицо и расцарапала его ногтями. Своими преступными действиями обвиняемая причинила сотруднице полиции моральный вред, физическую боль и телесные повреждения, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Северянке грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru