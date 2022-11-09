В аэропорту "Мурманск" задерживаются рейсы из-за низкого тумана

В аэропорту "Мурманск" задерживаются рейсы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Утром 9 ноября онлайн-табло аэропорта "Мурманск" показывает, что сразу несколько рейсов не будут выполнены в срок.

- Целый ряд рейсов задерживается в связи с низким туманом в мурманском аэропорту. Вертикальная видимость падает до 30 метров, - сообщил паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Задерживаются самолеты из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и вылетающие в Москву и Санкт-Петербург.

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