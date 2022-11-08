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НовостиОбщество8 ноября 2022 15:16

В Мурманской области ожидается похолодание и небольшой снег

Ночью столбик термометра опустится до -12
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
9 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег.

9 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег.

Фото: Евгения ГУСЕВА

9 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на севере Европейской части России, и гребня Арктического антициклона. В регионе похолодает.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, при прояснениях -7-12, днем от -4 до +1. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

10 ноября Арктический антициклон распространится на большую часть Кольского полуострова и преобладающая температура воздуха составит -2-7 градусов, в отдельных районах -8-13 градусов.

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