В Мурманской области ожидается похолодание и небольшой снег

9 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег.
Фото: Евгения ГУСЕВА
9 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на севере Европейской части России, и гребня Арктического антициклона. В регионе похолодает.
- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, при прояснениях -7-12, днем от -4 до +1. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
10 ноября Арктический антициклон распространится на большую часть Кольского полуострова и преобладающая температура воздуха составит -2-7 градусов, в отдельных районах -8-13 градусов.
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