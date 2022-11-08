В столкновении ВАЗа и Mercedes в Мурманске пострадал человек

Две машины столкнулись на улице Радищева. Фото: МЧС по Мурманской области

Днем 8 ноября на улице Радищева в Мурманске произошла авария с пострадавшим.

- В 15.50 в районе дома 31/8 столкнулись ВАЗ и Mercedes. В результате ДТП пассажир ВАЗ получила незначительные телесные повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В этот же день авария с пострадавшим произошла на проспекте Ленина.

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