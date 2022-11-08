На автоподъезде к Полярным Зорям устанавливают освещение

Совсем скоро дорога от федеральной трассы до города будет полностью освещена. Фото: vk.com/pukhov_maxim

На автоподъезде к Полярным Зорям скоро станет светлее - там монтируют освещение. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Пухов.

- По контракту срок завершения работ - 15 ноября. Совсем скоро дорога от федеральной трассы до города будет полностью освещена, - отметил он.

Напомним: автоподъезды к пяти населенным пунктам Мурманской области отремонтировали в рамках нацпроекта. Работы сделали по просьбам северян.

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