На автоподъезде к Полярным Зорям устанавливают освещение

Совсем скоро дорога от федеральной трассы до города будет полностью освещена. Фото: vk.com/pukhov_maxim
На автоподъезде к Полярным Зорям скоро станет светлее - там монтируют освещение. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Пухов.
- По контракту срок завершения работ - 15 ноября. Совсем скоро дорога от федеральной трассы до города будет полностью освещена, - отметил он.
Напомним: автоподъезды к пяти населенным пунктам Мурманской области отремонтировали в рамках нацпроекта. Работы сделали по просьбам северян.
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