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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:55

Среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составляет 84393 рубля

Такие данные опубликовал Мурманскстат
Ника СВЕТЛОВА
Мурманскстат опубликовал доклад о социально–экономическом положении Мурманской области, традиционно уделив внимание материальному благополучию северян.

Мурманскстат опубликовал доклад о социально–экономическом положении Мурманской области, традиционно уделив внимание материальному благополучию северян.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал доклад о социально–экономическом положении Мурманской области, традиционно уделив внимание материальному благополучию северян.

Так, согласно последним данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в регионе за период с января по август составила 84393 рубля, а за август - 76537 рублей.

Традиционно самая высокая зарплата в сферах рыболовства и рыбоводства - 183880 рублей, добычи полезных ископаемых - 129427 рублей, строительстве - 105748 рублей.

Напомним: в Мурманской области увеличили зарплату медработникам.

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