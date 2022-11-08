Команда МЧС от Мурманской области заняла второе место на международных соревнованиях по подъему на 39-й этаж

Сотрудники отметили, что гордятся заслуженным вторым местом, а в следующем году постараются обогнать команду страны-соседа. Фото: Скриншот видео

В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования по скоростному подъему на 39-й этаж. В командном зачете сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области заняли второе место. Их опередила лишь команда из Республики Беларусь.

- Основные наши тренировки проводились самостоятельно. Работа была связана с весами, забегами в горы, по лестницам. Улучшали выносливость. В том числе мы тренировались в гостинице "Арктика", забегая во всем обмундировании на 19-й этаж, - рассказали участники соревнований от Мурманской области. - Такая физическая подготовка помогает нам в работе, потому что в случае необходимости это позволяет быстро подняться на верхние этажи зданий.

Сотрудники отметили, что гордятся заслуженным вторым местом, а в следующем году постараются обогнать команду страны-соседа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru