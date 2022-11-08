В Мурманске почтили память погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОВД

Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам. Фото: УМВД по Мурманской области

8 ноября на "Аллее Славы" городского кладбища Мурманска прошел митинг. Мероприятие посвятили Дню памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел РФ.

Память сотрудников ОВД, которые пожертвовали жизнью, выполняя служебный долг, пришли почтить представители руководства УМВД региона, сотрудники спецподразделений, ветераны службы и представители Росгвардии.

- С речью выступил замначальника УМВД России по Мурманской области полковник полиции Игорь Шевцов. Он начал со слов о том, что служба в полиции всегда сопряжена с риском. Люди этой профессии проявляют себя мужественно и самоотверженно, демонстрируя образцы героизма и выполнения служебного долга. Полицейский отметил, что имена сотрудников, которых больше нет в строю, навсегда останутся в наших сердцах. Игорь Владимирович предложил собравшимся почтить память погибших минутой молчания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

После выступления собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам.

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