В Мурманской области заработала "горячая линия" психологической помощи при стрессовых ситуациях.

На «горячую линию» можно обратиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 по телефону: 8 (8152) 566-690. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На базе Мурманского областного психоневрологического диспансера с 7 ноября заработала «горячая линия» для получения психологической помощи при стрессовых ситуациях.

- «Горячая линия» предназначена для людей, которые испытывают сильное эмоциональное переживание непереносимого характера, при котором требуется помощь специалиста вследствие природных или техногенных катастроф; террористических актов; событий, связанных с военными действиями; несчастных случаев; пережитого физического, сексуального или психологического насилия; смерти близкого человека; длительных и тяжелых заболеваний, угрожающих жизни, - сообщили в минздраве региона.

На «горячую линию» можно обратиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 по телефону: 8 (8152) 566-690.

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