На телеканале "Россия 1" состоится премьера снятого в Мурманской области сериала "Баренцево море"

Съемки происходили в Мурманске, Полярном, Ура-губе и Ретинском. Фото: Нордфильм

14 ноября в 21.20 на телеканале "Россия 1" стартует показ многосерийного остросюжетного детектива "Баренцево море", который снимался в Мурманской области и получил региональную поддержку в виде рибейтов.

- Телесериал "Баренцево море" был самым масштабным кинопроектом прошлого года на территории нашего региона. Съемочная группа работала у нас полтора месяца - 25 смен. Из Москвы в Мурманск киноделы пригнали несколько машин с техникой и военным обмундированием, - сообщили в Центре развития кинопроизводства "Нордфильм".

События в сериале происходят в 1944 году. Для воссоздания исторического контекста потребовалась помощь мурманчан, которые стали участниками массовых сцен, исполняли маленькие роли. Костюмеры и гримеры превращали наших современников в моряков и офицеров, городских жителей и заключенных 40-х годов прошлого века.

Съемки происходили в Мурманске, Полярном, Ура-Губе и Ретинском.

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