В Мурманске на проспекте Ленина произошло ДТП с пострадавшим

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске на проспекте Ленина, 1 произошла авария, в которой пострадал человек.
- По предварительной информации, 8 ноября в 13.30 произошло столкновение автомобилей Hyundai и Toyota. В ДТП водитель Hyundai получил незначительные телесные повреждения, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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