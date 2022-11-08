В Мурманске на проспекте Ленина произошло ДТП с пострадавшим

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на проспекте Ленина, 1 произошла авария, в которой пострадал человек.

- По предварительной информации, 8 ноября в 13.30 произошло столкновение автомобилей Hyundai и Toyota. В ДТП водитель Hyundai получил незначительные телесные повреждения, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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