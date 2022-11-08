Жительница Мурманска захотела заработать на бирже и потеряла 2,3 миллиона рублей

Мурманчанка пояснила, что о таких случаях обмана она знала, но очень надеялась приумножить свой капитал. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

40-летняя мурманчанка лишилась своих сбережений, поверив биржевым мошенникам. Женщине позвонил неизвестный, который представился трейдером биржи ценных бумаг и предложил ей инвестировать деньги, пообещав хороший доход.

- Северянка согласилась с предлагаемыми условиями. Мужчина указал адрес сайта, на котором ей нужно завести инвестиционный счет, пополнить его и ждать дальнейших указаний. Однако, после пополнения счета на сумму свыше 2,3 миллиона рублей, лжеработодатель не вышел на связь после чего, женщина обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мурманчанка пояснила, что о таких случаях обмана она знала, но очень надеялась приумножить свой капитал.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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