В Мурманской области выделили больше денег на бесплатное питание школьников и студентов

В Мурманской области увеличили расходы на питание отдельных категорий школьников и студентов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманской области увеличили расходы на питание отдельных категорий школьников и студентов. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.
Так, на бесплатные завтраки и обед теперь будут выделять по 96 рублей на одноразовое питание и 193 рубля - на двухразовое питание.
К льготным категориям относятся ученики с ограниченными возможностями здоровья, состоящие на учете у фтизиатра, дети из малообеспеченных семей, а также дети мобилизованных и участников спецоперации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru