В Мурманской области выделили больше денег на бесплатное питание школьников и студентов

В Мурманской области увеличили расходы на питание отдельных категорий школьников и студентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области увеличили расходы на питание отдельных категорий школьников и студентов. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Так, на бесплатные завтраки и обед теперь будут выделять по 96 рублей на одноразовое питание и 193 рубля - на двухразовое питание.

К льготным категориям относятся ученики с ограниченными возможностями здоровья, состоящие на учете у фтизиатра, дети из малообеспеченных семей, а также дети мобилизованных и участников спецоперации.

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