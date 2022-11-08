В Мурманской области вырос спрос на бухгалтеров

В Мурманской области на 11% выросло количество вакансий для бухгалтеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области на 11% выросло количество вакансий для бухгалтеров. На рынке - более 250 рабочих предложений.

- Чаще всего работодатели размещают вакансии для бухгалтеров в Мурманске (87% вакансий), Североморске, Апатитах (по 3% вакансий), а также в Коле (2% вакансий). Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для бухгалтеров в Мурманской области составляет около 50 тысяч рублей, что на 4,5 тысячи рублей больше, чем предлагаемая зарплата в прошлом году, - сообщает сервис по поиску работу hh.ru.

Уровень конкуренции в Мурманской области среди бухгалтеров составляет почти 5 человек на место, что норма по рынку труда. Соискатели в свою очередь стали активнее выходить на рынок труда в бухгалтерской сфере.

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