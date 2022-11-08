В ночь на 8 ноября в Кольском районе тушили пожар в карьере на 11-м километре дороги Ура-Губа - Видяево. Фото: vk.com/murman01

В ночь на 8 ноября в Кольском районе тушили пожар в карьере на 11-м километре дороги Ура-Губа - Видяево. Здесь около часа ночи загорелся строительный вагончик.

- В 02.15 пожар был полностью ликвидирован. Строение оказалось уничтожено огнем полностью на площади 12 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: ранним утром 8 ноября в Мурманске горел нежилой деревянный дом.

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