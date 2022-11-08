В Мурманске из горящего гаражного бокса эвакуировали 10 взрывоопасных баллонов

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 8 ноября в Мурманске вспыхнул кирпично-металлический гаражный бокс на улице Зеленой, АГК № 302а. Обгорели стены, потолок и въездные ворота на общей площади 120 квадратных метров.

- Из гаражного бокса эвакуировано 5 кислородных, 4 пропановых, 1 углекислотный баллон. Из соседнего бокса эвакуировали бочку с дизельным топливом, - сообщили в МЧС региона.

На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 16 человек, 3 единицы техники. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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