Также будут летать самолеты в Архангельск и Череповец - по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аэропорт "Мурманск" рассказал об актуальных направлениях и маршрутах, запланированных в этом зимнем сезоне. Куда можно будет полететь на новогодние праздники из столицы Заполярья?

Так, три раза в день самолеты будут курсировать в Москву, аэропорт Шереметьево. Одна из авиакомпаний дважды в день предлагает полеты в Домодедово. С 17 ноября будет ежедневно совершаться полеты в Шереметьево. В этом зимнем сезоне прямых рейсов из Мурманска в аэропорт Внуково не планируется. В Санкт-Петербург самолеты будут летать 4 раза в день.

Также продолжается полетную программа в Сочи. Даты зимних рейсов – 24.12.2022, 29.12.2022, 02.01.2023, 09.01.2023. Начиная с 12 января Нового года рейсы будут выполняться 1 раз в неделю, по четвергам.

До конца декабря планируются рейсы в Казань и Тюмень по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям. Продолжатся перелеты в Нижний Новгород по средам и воскресеньям, в Пермь по средам и субботам. Расписание согласовано до конца марта 2023 года.

Также будут летать самолеты в Архангельск и Череповец - по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

- Аэропорт Мурманск готов к зимнему сезону. Мы очень рады тому, что большая часть региональных направлений остается с нами. Будем и дальше работать над расширением маршрутной сети, это важно для комфорта наших пассажиров» - отметил генеральный директор АО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru