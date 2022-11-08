Весной 2023 года МАГУ и МГТУ объединятся в Мурманский арктический университет

Юридический процесс должен завершится весной 2023 года, его поддержал Денис Мантуров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске состоялось заседание наблюдательного совета МГТУ под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. На обсуждали важный вопрос слияния крупнейших вузов Заполярья - МАГУ и МГТУ.
Юридический процесс должен завершится весной 2023 года, его поддержал Денис Мантуров.
- После одобрения наблюдательного совета пакет документов будет отправлен в Министерство науки и высшего образования РФ. Ориентировочно ближе к концу апреля должно состояться юридическое объединение двух университетов. Мы надеемся, что уже с 2023 года абитуриенты будут поступать в объединенный Мурманский арктический университет, - пояснила исполняющая обязанности ректора МГТУ Мария Князева.
За новое название голосовали сами студенты, преподаватели и жители региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru