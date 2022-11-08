Весной 2023 года МАГУ и МГТУ объединятся в Мурманский арктический университет

Юридический процесс должен завершится весной 2023 года, его поддержал Денис Мантуров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске состоялось заседание наблюдательного совета МГТУ под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. На обсуждали важный вопрос слияния крупнейших вузов Заполярья - МАГУ и МГТУ.

Юридический процесс должен завершится весной 2023 года, его поддержал Денис Мантуров.

- После одобрения наблюдательного совета пакет документов будет отправлен в Министерство науки и высшего образования РФ. Ориентировочно ближе к концу апреля должно состояться юридическое объединение двух университетов. Мы надеемся, что уже с 2023 года абитуриенты будут поступать в объединенный Мурманский арктический университет, - пояснила исполняющая обязанности ректора МГТУ Мария Князева.

За новое название голосовали сами студенты, преподаватели и жители региона.

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