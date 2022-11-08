Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 9:32

Весной 2023 года МАГУ и МГТУ объединятся в Мурманский арктический университет

Слияние крупнейших вузов Мурманской области поддержал Денис Мантуров
Ника СВЕТЛОВА
Юридический процесс должен завершится весной 2023 года, его поддержал Денис Мантуров.

Юридический процесс должен завершится весной 2023 года, его поддержал Денис Мантуров.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске состоялось заседание наблюдательного совета МГТУ под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. На обсуждали важный вопрос слияния крупнейших вузов Заполярья - МАГУ и МГТУ.

Юридический процесс должен завершится весной 2023 года, его поддержал Денис Мантуров.

- После одобрения наблюдательного совета пакет документов будет отправлен в Министерство науки и высшего образования РФ. Ориентировочно ближе к концу апреля должно состояться юридическое объединение двух университетов. Мы надеемся, что уже с 2023 года абитуриенты будут поступать в объединенный Мурманский арктический университет, - пояснила исполняющая обязанности ректора МГТУ Мария Князева.

За новое название голосовали сами студенты, преподаватели и жители региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru