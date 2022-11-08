В Мурманске состоялся Форум народных мастеров

Участниками мероприятия стали специалисты в сфере культуры и туризма, представители государственных учреждений и органов власти, научного сообщества. Фото: vk.com/mo_centr_kmns

4 и 5 ноября в столице Заполярья проходил первый Форум народных мастеров Мурманской области «Сохранение и популяризация культурного наследия: художественные ремесла региона». Мероприятие приурочено к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

- Форум проводится для определения стратегии работы по сохранению и развитию декоративно-прикладного творчества в области, а также консолидации сообщества мастеров и экспертов народных художественных промыслов для проведения совместной работы в интересах сохранения нематериального культурного наследия региона, - сообщает Центр народов Севера.

Участниками мероприятия стали специалисты в сфере культуры и туризма, представители государственных учреждений и органов власти, научного сообщества.

В рамках мероприятия в главном здании мурманского художественного музея работала ярмарка произведений народного искусства, демонстрационные и обучающие мастер-классы, выставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru