В Мурманской области из-за Арктического антициклона похолодает до -13

В Мурманской области ожидается похолодание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ожидается похолодание. Сначала наш регион будет находиться под влиянием циклона, расположенного на севере Европейской части России, а затем - гребня Арктического антициклона.

- Под влиянием циклонической деятельности по Мурманской области сохранится достаточно мягкий характер погоды с преобладающей температурой воздуха от 0 до -5 градусов. Лишь в районах, подверженных большему влиянию Арктического гребня столбики термометров опустятся до -6-11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

10 ноября Арктический антициклон распространится на большую часть Кольского полуострова, в отдельных районах похолодает до -8-13 градусов.

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