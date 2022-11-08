«Ростелеком» запустил единый номер техподдержки для крупных корпоративных клиентов

«Ростелеком» открыл круглосуточную горячую линию технической поддержки для компаний со всей страны. Фото: ПАО Ростелеком

«Ростелеком» открыл круглосуточную горячую линию технической поддержки для компаний со всей страны.

Специалисты провайдера принимают звонки по номеру 8 800 200 67 86, который заменил десяток линий.

На горячей линии можно задать вопросы по любым продуктам и услугам «Ростелекома»: от Wi-Fi и номеров 8 800 до виртуальных центров обработки данных и систем видеонаблюдения.

Сотрудники контакт-центра прошли обучение по специальной программе для соответствия единому стандарту. Каждый из них может работать в любой из 18 систем обслуживания, которые используются на территории России.

Владимир Волков, директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком»:

«От наших клиентов зависят целые регионы и отрасли экономики. Цифровые сервисы “Ростелекома” делают их работу эффективнее и помогают защититься от киберугроз. Мы создали единое окно для техподдержки пользователей всех наших продуктов. В итоге количество клиентов, оценивших работу сотрудников на «отлично», увеличилось в три раза».

Благодаря созданию нового контакт-центра количество вопросов, решенных с первого звонка, выросло до 81%. Если заявку требуется переадресовать техническим специалистам второй линии, сотрудники линии отслеживают результат обращения.

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