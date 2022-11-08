За новостями «Арктической сцены» можно следить в ее группе в «ВКонтакте». Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 18 по 24 ноября в Мурманске пройдет первый международный театральный фестиваль «Арктическая сцена», которое объединит театры из разных регионов, ближнего и дальнего зарубежья.

- Экспертное жюри и зрители увидят лучшие постановки театров-участников. В программе фестиваля, кроме конкурсных спектаклей, состоятся встречи со зрителями, пресс-конференции, мастер-классы, круглые столы, творческие мастерские, - сообщили организаторы.

За новостями «Арктической сцены» можно следить в ее группе в «ВКонтакте».

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