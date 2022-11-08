Мурманская область стала лучшей среди регионов СЗФО по темпам цифровой трансформации

Мурманская область попала в топ-30 российских регионов по темпам цифровой трансформации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область попала в топ-30 российских регионов по темпам цифровой трансформации. Заполярье набрало 18 баллов – это самый высокий результат по Северо-Западному федеральному округу, сообщает министерство цифрового развития региона.

Оперативный рейтинг федеральных руководителей цифровой трансформации и регионов был представлен на совещании, которое провел зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

- Цифровая трансформация определена президентом одной из пяти национальных целей. Уверен, включенность в работу по цифровизации поможет быстрее наладить работу в различных сферах на местах, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Сумма баллов в рейтинге складывается из семи параметров: цифровая зрелость, использование платформы обратной связи, информационная безопасность, уровень импортонезависимости программного обеспечения, эксплуатация системы межведомственного электронного взаимодействия, перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид, а также меры поддержки IT-отрасли.

Мурманская область входит в число 30 регионов-лидеров, которые обеспечили 100% подключения к портальным формам массовых социально значимых услуг из федерального перечня, указанного на портале госуслуг. Сейчас северяне могут получить в электронном виде более 150 услуг регионального и муниципального уровня.

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