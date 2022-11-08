Стоимость минимального набора продуктов питания в Мурманской области увеличилась на 6,6% с начала года

Мурманскстат опубликовал отчет о социально–экономическом положении Мурманской области с января по сентябрь 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманскстат опубликовал отчет о социально–экономическом положении Мурманской области с января по сентябрь 2022 года.

- Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц в конце сентября составила 6733,02 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1,8%, с начала года увеличилась на 6,6%, - говорится в документе.

Напомним: с начала года численность населения региона сократилась на 4,6 тысячи человек.

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