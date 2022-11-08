Прокуратура обязала жителя Мурманска поделиться квартирой с бывшей супругой и детьми

В июне 2022 года северяне развелись, однако мужчина так и не оформил квартиру в общедолевую собственность. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прокуратура встала на защиту прав матери с несовершеннолетними детьми, которые остались без жилья. Бывший муж северянки не оформил квартиру, купленную на общие деньги, в общедолевую собственность.

- Установлено, что 2013 году состоящие в браке супруги приобрели квартиру, право собственности на которую было оформлено на имя мужа. Для погашения ипотеки пара воспользовалась средствами материнского капитала, предварительно заключив нотариальное обязательство об оформлении квартиры в общую долевую собственность с женой и детьми, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В июне 2022 года северяне развелись, однако мужчина так и не оформил квартиру в общедолевую собственность.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности на отца детей оформить жилье в общую долевую собственность с несовершеннолетними и их матерью.

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