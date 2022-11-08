В Мурманске детям приходилось ходить на занятия в школу по проезжей части

В адрес председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска внесено представление об устранении нарушений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске прокуратура провела проверку по информации из Интернета о том, что учащимся прогимназии № 61 приходится ходить на занятия по проезжей части.

- Установлено, что на улице Туристов от пересечения с улицей Челюскинцев в сторону переулка Водопроводный отсутствуют тротуары, что создает угрозу жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, посещающих образовательное учреждение, - сообщает прокуратура региона.

В адрес председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска внесено представление об устранении нарушений.

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