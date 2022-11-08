Из-за серьезного пожара площадью 700 кв.м в Мурманске перекрыли дорогу

В ночь на 8 ноября в Мурманске случился серьезный пожар на улице Декабристов, 30. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В ночь на 8 ноября в Мурманске случился серьезный пожар на улице Декабристов, 30. Здесь около 5.18 загорелась нежилая деревяшка.

Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров, из-за него перекрыли проезд по проспекту Кирова от пересечения с улицей Марата до дома №24.

О пострадавших и погибших пока не сообщается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

- В 7.42 пожар локализовали, но пожарно-спасательные подразделения продолжают работу, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

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