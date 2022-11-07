Пенсионер из Мурманска остался без денег и телефона после знакомства с симпатичной женщиной

Ранее судимую 35-летнюю мурманчанку задержали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

66-летний мурманчанин лишился денег и телефона, пока у него гостила новая знакомая. Материальный ущерб составил около 13 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина познакомился на улице с двумя симпатичными женщинами, одну из которых пригласил к себе в гости. Знакомство продолжилось за распитием алкоголя. В какой-то момент времени хозяин квартиры уснул, а проснувшись, обнаружил отсутствие приятельницы, мобильного телефона и банковской карты.

Ранее судимую 35-летнюю мурманчанку задержали. Похищенным северянка успела распорядиться.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до шести лет лишения свободы. С фигурантки взята подписка о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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