Андрей Чибис поручил министру здравоохранения региона разобраться с массовыми жалобами северян

Глава региона поручил разобраться с ситуацией.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Губернатор Андрей Чибис на оперативном не оставил без внимания жалобы северян на сферу здравоохранения. Люди сообщают о нехватке медицинского оборудования, отсутствии талонов к врачам и недовольны работой колл-центра.
Глава региона поручил разобраться с ситуацией.
- Минздрав, разберитесь с вопросами вместе с минцифрой. Я опять вижу массу вопросов про единый колл-центр. Вечером мне доложите лично - оба министра, - отметил глава региона.
Напомним: Андрей Чибис раскритиковал работу управляющих компаний Мурманской области. На "управляшки" поступило 1200 жалоб, а предписаний было выдано всего 18.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru