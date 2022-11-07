Андрей Чибис поручил министру здравоохранения региона разобраться с массовыми жалобами северян

Глава региона поручил разобраться с ситуацией. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Андрей Чибис на оперативном не оставил без внимания жалобы северян на сферу здравоохранения. Люди сообщают о нехватке медицинского оборудования, отсутствии талонов к врачам и недовольны работой колл-центра.

Глава региона поручил разобраться с ситуацией.

- Минздрав, разберитесь с вопросами вместе с минцифрой. Я опять вижу массу вопросов про единый колл-центр. Вечером мне доложите лично - оба министра, - отметил глава региона.

Напомним: Андрей Чибис раскритиковал работу управляющих компаний Мурманской области. На "управляшки" поступило 1200 жалоб, а предписаний было выдано всего 18.

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