В соцучреждения Мурманской области поставляли некачественное молоко и сливочное масло

Продукция поступила в соцучреждения от поставщиков из Мурманска и Апатитов.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В октябре специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора взяли пробы сливочного масла и молока в соцучреждениях Апатитов и Кировска. Молочная продукция оказалась некачественной.
- В сливочном масле двух изготовителей выявлены растительные жиры (стигмастерин, кампестерин, бета-ситостерин), а также установлено несоответствие ГОСТу по соотношению границ массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире. В сливочном масле одного из производителей установлено несоответствие массовой доли жира (69,5% вместо заявленной производителем 82,5%). В молоке найдено несоответствие по показателю «Массовая доля белка» (2,28% вместо заявленных производителем 3%), - сообщили в ведомстве.
Продукция поступила в соцучреждения от поставщиков из Мурманска и Апатитов. Все производители – из других регионов страны. Будут приняты меры по изъятию из оборота потенциально небезопасной продукции.
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